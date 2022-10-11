Турист решил поискал желающих заняться с ним сексом и пошел под суд

Британский турист, отдыхавший на Майорке, домогался до работников отеля и пошел под суд, едва избежав тюремного заключения. Об этом пишет Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

27-летний турист из Великобритании, имя которого не раскрывается, вернулся пьяным в свой отель на курорте Пуэрто-де-Алькудия поздно ночью и начал стучаться в случайные номера. Когда дверь ему открыла аниматорша гостиницы, мужчина настойчиво предложил девушке заняться сексом: он схватил ее за запястья и начал стягивать брюки. Тем не менее, сотруднице удалось сбежать и поднять тревогу.

Поиски подозреваемого завершились после просмотра полицейскими записей с камер видеонаблюдения — мужчину опознали и арестовали. О непристойных желаниях британца также рассказала горничная отеля: выяснилось, что мужчина просил и ее заняться с ним сексом.