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3 часа назад

Япония сняла коронавирусные ограничения на въезд индивидуальных туристов

Говорит Москва

Кроме того, у путешественников из стран, с которыми до пандемии у Японии было соглашение о безвизовом режиме, перестанут требовать визы.

Япония сняла коронавирусные ограничения на въезд туристов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В последние месяцы японские власти постепенно смягчали антиковидные меры. До сегодняшнего дня в страну в день могли въезжать не более 50 тысяч человек, а туристы могли путешествовать только в составе туристических групп.

Кроме того, для жителей Японии, кроме Токио, вводится программа субсидирования внутреннего туризма. Японцы смогут получить на поездки до 11 000 иен ( около 76 евро) на человека за ночь на срок до семи ночей.

Агентство Kyodo отмечает, что действовавшие в стране антикоронавирусные ограничения подвергались критике из-за их строгости и длительности, влияющих на экономику.

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