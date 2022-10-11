Япония сняла коронавирусные ограничения на въезд туристов

Кроме того, у путешественников из стран, с которыми до пандемии у Японии было соглашение о безвизовом режиме, перестанут требовать визы.

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В последние месяцы японские власти постепенно смягчали антиковидные меры. До сегодняшнего дня в страну в день могли въезжать не более 50 тысяч человек, а туристы могли путешествовать только в составе туристических групп.

Кроме того, для жителей Японии, кроме Токио, вводится программа субсидирования внутреннего туризма. Японцы смогут получить на поездки до 11 000 иен ( около 76 евро) на человека за ночь на срок до семи ночей.