Туроператор сообщил об отсутствии проблем с получением турвизы в Японию у граждан РФ

ТОКИО, 11 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Венгерский/. Граждане России не сталкиваются с проблемами при оформлении индивидуальных туристических виз в Японию, въезд по которым в страну стал доступен со вторника. Об этом в разговоре с корреспондентом ТАСС заявила Юлия Малышенко, директор японского туроператора Japan Travel Concierge, представительство которого находится в Москве.

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"У россиян, исходя из нашего опыта, нет никаких проблем с получением японской туристической визы. Представители властей Японии очень вежливо общаются с российскими туристами и помогают им, если их документы были неправильно заполнены. В этом плане мы замечаем доброжелательность с японской стороны, никаких негативных изменений не наблюдается", - сказала директор туроператора.

"Люди два с половиной года ждали, когда Япония откроется после пандемии коронавируса, поэтому российские индивидуальные туристы едут сюда с удовольствием. Прибытие первых наших клиентов из этой категории ожидается уже 14 октября. Спрос восстановился до уровня, который был весной 2020 года во время сезона цветения сакуры и перед тем, как японские власти ввели запрет на въезд в страну", - отметила Малышенко.

11 октября вступило в силу решение правительства Японии об отмене ограничения на въезд для индивидуальных туристов, а также перестал действовать запрет на выдачу кратковременных виз. Кроме того, было отменено ограничение на суточное число въезжающих в страну. Все эти меры были введены в целях предотвращения распространения коронавируса.

Ранее японские власти позволили трижды привитым признанными в стране вакцинами не сдавать перед вылетом в Японию тест на коронавирус. При въезде в Японию действительными являются сертификаты о вакцинации препаратами компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Bharat Biotech и Novavax.