Туристы высказали отношение к российскому стандарту «все включено»

В России представили проект ГОСТа на услуги «всё включено» и «ультра всё включено» в отелях. Редакция спросила у подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома», нужно ли вводить стандарты в этой сфере. Каждый третий из почти 4 тыс. участников опроса ответил положительно. По их мнению, бизнесу придется выполнять требования и подтянуть сервис.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

«Должна быть определенная планка, ниже которой упасть нельзя. А за нарушение – соответствующая кара», – считает один из подписчиков. «С чего-то нужно начинать. Просто страна большая и менталитет специфический. Но постепенно можно всё что угодно внедрить».

Видео дня

По мнению некоторых читателей, попытка введения стандартов связана с дискредитацией «всё включено» некоторыми отельерами. Они пользовались термином, но не оправдывали ожиданий клиентов от all inclusive. Но это было актуально лет 5 назад. Другие считают, что проблема качества на повестке и сейчас и будет вызывать вопросы до тех пор, пока в сезон даже гостевые дома без всяких звезд будут заполнены под завязку.

12% опрошенных считают: достаточно того, чтобы отель предупреждал, что входит в их all inclusive. «Есть бренды и их привычные форматы. Полагаю, они будут повыше. Просто выбирайте правильно отели для отдыха». «ГОСТы обязательны только там, где это касается безопасности. А так будет как с продуктами: не творог, а творожок. Назовут “мега все включено”, да и всё».

13% респондентов думают, что ГОСТы придумывают лишь для того, чтобы собирать деньги. «Трудно представить, чтобы у частного отеля был государственный стандарт качества. Точнее, не хочется даже представлять. Давайте называть вещи своими именами. Это плюс еще одна взятка для отеля. Не более». Боком нововведение может выйти и гостям: «Добровольно вкладываться в эти ГОСТы никто не будет. А если в принудительном порядке, так это только повод поднять цены».

8% участников опроса говорят, что принятие нацстандарта не приведет к улучшению качества сервиса, поскольку строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. «У нас пока не прижмешь к стенке, ничего делать на совесть не будут». Ну а для 16% респондентов ГОСТ или его отсутствие останется незамеченным – они не отдыхают в России.