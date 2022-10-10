Сколько стоит отдохнуть на Новый год в горах Сочи

На фоне общей отрицательной динамики на туристическом рынке, в горных отелях Сочи готовятся к рекордному сезону. TourDom.ru выяснил, какое размещение востребовано на Новый год и сколько стоит отдых.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

В управляющей компании Курорта Красная Поляна редакции TourDom.ru сообщили, что на праздники продано уже 45% номеров. Отели 5* заполняются чуть лучше, чем в тот же период 2021 года, отели 4* – примерно так же, а вот апартаменты «бьют все рекорды».

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По словам директора по стратегическому развитию Красной Поляны Ольги Филипенковой, наибольшим спросом пользуются варианты с двумя и тремя спальнями: они удобны для семей с детьми. Что касается гостиниц, то самые востребованные категории номеров – это люксы и другие повышенной комфортности. Загрузка на праздничные даты уже сейчас доходит до 45%.

Высокие темпы бронирований ожидаемы, так как у горных отелей есть много постоянных клиентов. «Эти гости следят за открытием продаж и быстро реагируют», – пояснил директор департамента гостиничной недвижимости горного курорта «Роза Хутор» Сергей Киселев. По его словам, первые бронирования на новогодние каникулы стали приходить еще в июне. Сейчас количество поступающих заявок находится примерно на прошлогоднем уровне.

Редакция выяснила, какие номера остались в наличии в 2–3* отелях и в какую сумму обойдется отдых. Оказалось, что в «Azimut Парк Отель Фристайл» 3* на курорте «Роза Хутор» на праздничные дни – с 29 декабря по 8 января – можно забронировать единственный номер, это супериор с двуспальной кроватью для маломобильных людей. 10 дней проживания без питания обойдутся в 187 тыс. руб. на двоих. Других категорий – супериор, супериор с балконом с видом на горы, а также полулюксов – в наличии нет.

Невелик выбор и в гостинице AYS Design Hotel 2*. На указанный период доступен последний стандарт за 223 тыс. руб., а также семь 2-местных номеров в блоке с общим санузлом – за 130 тыс. руб. В стоимость входит завтрак. Полулюксы на новогодний период оказались разобраны.