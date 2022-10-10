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3 часа назад

Опрос показал, сколько туристов по-настоящему ценит отдых за границей

TourDom

15% из более 4 тыс. участников опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома» рассказали, что готовы планировать свой отдых за границей, несмотря ни на что:

Опрос показал, сколько туристов по-настоящему ценит отдых за границей
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

«Я только прилетела из ОАЭ. Далее Египет. Не вижу смысла ущемлять себя в отдыхе. Кто боится, те и раньше годами никуда не выезжали».

Еще 17% уже купили тур. Некоторые подписчики отмечают, что те, кто любит заграничный отдых, могут найти путевки по выгодной стоимости: «Сейчас уже цены вниз пошли на туры и авиабилеты, ловите». К примеру, тур в Египет на двоих с питанием «все включено» можно купить за 100 тыс. руб. на 2 недели.

Почти четвертая часть опрошенных (23%) ответила, что в текущей ситуации им не до планирования туристических поездок за границу.

«О какой загранице сейчас может речь идти... по стране путешествовать теперь надо ближайшее время», – поделился один из подписчиков. Еще 15% ждут дальнейшего развития событий: «Поеду снова в Египет в конце ноября, если ничего нам не подкинут больше, то в конце октября буду бронироваться».

6% в данный момент находятся за границей, и лишь 3% планируют свой отдых на родных просторах: «Я всегда отдыхаю в России... Очень много мест хороших». Также есть и те туристы, которые отменили свой отпуск в свете последних событий. Это 2% из всех участников опроса. Остальные подписчики, которые проголосовали, просто хотели узнать результаты.

Отметим, что после 21 сентября турагенты столкнулись с проблемами: часть говорит, что продажи у них

не иду

т от слова «совсем», у других спрос есть, но он значительно ниже, чем обычно в это же время года. Некоторые представители турбизнеса предполагают, что продажи туров начнут восстанавливаться в течение пары недель, если за это время не произойдет ничего критичного.

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