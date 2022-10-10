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1 час назад

Спрятавшийся в чемодане скорпион пережил полет и ужалил туриста у него дома

Lenta.ru

Немецкий турист, вернувшийся из путешествия по Калифорнии, случайно привез домой в чемодане скорпиона — об этом он узнал, когда животное ужалило его в ногу. Об этом пишет Mirror.

Спрятавшийся в чемодане скорпион пережил полет и ужалил туриста у него дома
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечалось, что 32-летний турист и его девушка недавно вернулись в Мюнхен из 12-дневного путешествия по Калифорнии и уже успели разобрать большую часть дорожных сумок. По словам мужчины, когда он встал с дивана, то почувствовал острую боль в подушечке стопы — оказалось, что его укусил бежево-коричневый скорпион.

Немец вызвал скорую помощь, а также организацию по спасению животных. Прибывшие службы поймали скорпиона и доставили членистоногого в центр для рептилий. Медицинская помощь туристу не потребовалась, так как данный вид животного не обладал достаточно сильным для человека ядом. Пара считает, что скорпион мог спрятаться в свернутую палатку, и уже в герметичном чемодане пережить девятичасовой полет из США в Германию.

Ранее в июле шотландская туристка, вернувшаяся с девичника подруги из Испании, случайно привезла кровососущих мух в чемодане. Отмечалось, что насекомые прятались в игрушках-сувенирах, которые путешественница купила для своих детей.

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