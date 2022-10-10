В российских авиабилетах могут убрать надписи на английском языке

В авиакомпании Red Wings уже заявили, что в международных системах бронирования Sabre и Amadeus технически невозможно создать маршрутную квитанцию и посадочные талоны на русском. Есть впрочем такая отечественная система «Леонардо». На неё «Аэрофлот» должен перейти с 1 ноября. В Red Wings и Smartavia также отметили, что за подготовку макета посадочного талона отвечают аэропорты.