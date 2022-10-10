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1 час назад

В российских авиабилетах могут убрать надписи на английском языке

Ferra.ru

Российские депутаты попросили Минтранс обязать авиаперевозчиков печатать билеты на русском языке. Они утверждают, что получают «многочисленные жалобы» на английские слова от пассажиров.

В российских авиабилетах могут убрать надписи на английском языке
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Депутаты говорят, что «это обстоятельство создает трудности для граждан, не владеющих английским языком».

В авиакомпании Red Wings уже заявили, что в международных системах бронирования Sabre и Amadeus технически невозможно создать маршрутную квитанцию и посадочные талоны на русском. Есть впрочем такая отечественная система «Леонардо». На неё «Аэрофлот» должен перейти с 1 ноября. В Red Wings и Smartavia также отметили, что за подготовку макета посадочного талона отвечают аэропорты.

Все авиаперевозчики рассказали «Коммерсанту», что никогда не сталкивались с жалобами на англоязычные билеты.

Новости путешествий,Коммерсант,Минтранс РФ,Red Wings,Аэрофлот,
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