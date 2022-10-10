Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+19° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
44 минуты назад

Россиянам раскрыли способ выгодно отдохнуть в Азии

Диана Товсепова

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли способ сэкономить на поездке в Азию.

Россиянам раскрыли способ выгодно отдохнуть в Азии
Фото: PxherePxhere

Так, по данным экспертов выгодно отдохнуть в Малайзии россияне смогут, забронировав готовый пакетный тур. Таким образом, они смогут избежать переплат за авиабилеты, трансфер, отели и экскурсии.

Ростуризм: ограничений для поездок в Крым нет

При этом прямо в России в рублях можно оплатить почти все услуги, которые могут понадобиться на отдыхе в Малайзии. В частности, заранее можно оплатить трансфер, экскурсии, услуги гида, SPA-пакеты и даже рестораны.

Сами путевки в Малайзию в ноябре обойдутся в 212, 1 тысячи рублей на 12 дней на двоих (компания ПАКС). Путевки на Новый год будут стоить от 267,4 тысячи рублей на двоих.

Ранее мы писали о требованиях к россиянам, возвращающимся из-за границы.

Новости путешествий,Ростуризм,Ассоциация туроператоров России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители