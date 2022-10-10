Россиянам раскрыли способ выгодно отдохнуть в Азии

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли способ сэкономить на поездке в Азию.

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Так, по данным экспертов выгодно отдохнуть в Малайзии россияне смогут, забронировав готовый пакетный тур. Таким образом, они смогут избежать переплат за авиабилеты, трансфер, отели и экскурсии.

При этом прямо в России в рублях можно оплатить почти все услуги, которые могут понадобиться на отдыхе в Малайзии. В частности, заранее можно оплатить трансфер, экскурсии, услуги гида, SPA-пакеты и даже рестораны.

Сами путевки в Малайзию в ноябре обойдутся в 212, 1 тысячи рублей на 12 дней на двоих (компания ПАКС). Путевки на Новый год будут стоить от 267,4 тысячи рублей на двоих.