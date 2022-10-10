«Вместо Мальдив выбрали санаторий»: турагент об отдыхе

В 2022 году количество бронирований туров на Новый год сократилось на 30 процентов в сравнении с 2021 годом, также россияне стали чаще выбирать путешествия по внутренним направлениям. Об этом порталу TourDom рассказали представители сети «Слетать.ру».

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Руководитель международных проектов сервиса Любовь Воронина отметила, что в настоящее время на новогодние туры по России приходится 34 процента всех заявок. В 2021 году их выбрали лишь 20 процентов путешественников. При этом многие туристы все еще отдают предпочтение отдыху в ОАЭ (17 процентов) и Таиланде (13 процентов). Египет сейчас выбирают лишь 10 процентов россиян.

Более того, один из турагентов описал порталу ситуацию с зимним отдыхом фразой «вместо Мальдив и ОАЭ россияне предпочли поехать в санаторий». По словам специалиста, его постоянные клиенты, ранее выбирающие для новогоднего отдыха лишь заграничные направления, переориентировались на внутренний туризм.

Эксперты считают, что подобные изменения произошли из-за ограничений на выезд, с которыми столкнулись россияне после объявления в России частичной мобилизации. Помимо этого, серьезное влияние на спрос оказала стоимость новогоднего отдыха. Цены на заграничные путевки выросли в разы.