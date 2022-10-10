Финское консульство не выдает визы россиянам и не возвращает сервисный сбор

Напомним, с 30 сентября Финляндия закрыла границы для россиян. Страна не принимает тех, кто хочет посетить Суоми с туристическими целями, а также тех, кто хотел бы попасть через Финляндию в другие страны.
Консульство прекратило рассматривать документы на шенген, поданные до 30 сентября. Паспорта возвращают россиянам без виз. При этом деньги, полученные за якобы рассмотрение документов, назад не отдают.
В бумаге, которую получают граждане России говорится:«… Сбор за рассмотрение заявления и сервисный сбор визового центра не возвращаются».
Пользователи форума Littleone возмущены «свинским поведением консульства Финляндии».
Одна из участниц форума комментирует: «Это замечательно! Но получается, что я отдала деньги просто за то, что документы прокатились туда–обратно, и их никто рассматривал?!»
В визовом центре VFS Global на Марата в Петербурге телефон не отвечает, а в московском офисе автоинформатор рекомендует направить запрос через сайт.