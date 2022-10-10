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1 час назад

Финское консульство не выдает визы россиянам и не возвращает сервисный сбор

runews24.ru

Напомним, с 30 сентября Финляндия закрыла границы для россиян. Страна не принимает тех, кто хочет посетить Суоми с туристическими целями, а также тех, кто хотел бы попасть через Финляндию в другие страны.

Финское консульство не выдает визы россиянам и не возвращает сервисный сбор
Фото: runews24.rurunews24.ru

Консульство прекратило рассматривать документы на шенген, поданные до 30 сентября. Паспорта возвращают россиянам без виз. При этом деньги, полученные за якобы рассмотрение документов, назад не отдают.

В бумаге, которую получают граждане России говорится:«… Сбор за рассмотрение заявления и сервисный сбор визового центра не возвращаются».

Пользователи форума Littleone возмущены «свинским поведением консульства Финляндии».

Одна из участниц форума комментирует: «Это замечательно! Но получается, что я отдала деньги просто за то, что документы прокатились туда–обратно, и их никто рассматривал?!»

В визовом центре VFS Global на Марата в Петербурге телефон не отвечает, а в московском офисе автоинформатор рекомендует направить запрос через сайт.

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