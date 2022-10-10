Финское консульство не выдает визы россиянам и не возвращает сервисный сбор

Напомним, с 30 сентября Финляндия закрыла границы для россиян. Страна не принимает тех, кто хочет посетить Суоми с туристическими целями, а также тех, кто хотел бы попасть через Финляндию в другие страны.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Консульство прекратило рассматривать документы на шенген, поданные до 30 сентября. Паспорта возвращают россиянам без виз. При этом деньги, полученные за якобы рассмотрение документов, назад не отдают.

В бумаге, которую получают граждане России говорится:«… Сбор за рассмотрение заявления и сервисный сбор визового центра не возвращаются».

Пользователи форума Littleone возмущены «свинским поведением консульства Финляндии».

Одна из участниц форума комментирует: «Это замечательно! Но получается, что я отдала деньги просто за то, что документы прокатились туда–обратно, и их никто рассматривал?!»