На Эльбрусе установили самый высокогорный почтовый ящик России

Самый высокогорный почтовый ящик в стране установлен на территории курорта «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии.
«Отправить открытку или письмо близким теперь можно с самой высокогорной смотровой площадки страны — со станции Гарабаши на курорте „Эльбрус“. Кавказ.РФ совместно с Почтой России установили почтовый ящик на верхней станции канатной дороги, на высоте 3847 метров», — сообщается в пресс-релизе компании «Кавказ.РФ», которая управляет курортом.
Открытие почтового ящика на курорте приурочили к Всемирному дню почты, который отмечается 9 октября. Почтальон будет забирать корреспонденцию с Эльбруса дважды в неделю.
«Потрясающими видами, открывающимися со склонов Эльбруса, и впечатлениями от них всегда хочется делиться, поэтому появление почтового ящика, уверен, положит начало новой красивой традиции — подняться выше всех в стране и отправить теплый привет родным из Приэльбрусья. Плюс наш почтовый ящик станет лишним стимулом для малого бизнеса — открытки и конверты с видами Эльбруса теперь могут стать еще популярнее. В преддверии горнолыжного сезона такое предложение может стать особенно интересно нашим гостям», — отметил заместитель генерального директора Кавказ.РФ Николай Гончаров.