На Эльбрусе установили самый высокогорный почтовый ящик России

«Потрясающими видами, открывающимися со склонов Эльбруса, и впечатлениями от них всегда хочется делиться, поэтому появление почтового ящика, уверен, положит начало новой красивой традиции — подняться выше всех в стране и отправить теплый привет родным из Приэльбрусья. Плюс наш почтовый ящик станет лишним стимулом для малого бизнеса — открытки и конверты с видами Эльбруса теперь могут стать еще популярнее. В преддверии горнолыжного сезона такое предложение может стать особенно интересно нашим гостям», — отметил заместитель генерального директора Кавказ.РФ Николай Гончаров.