Врач рассказала, в чем секрет шведского стола в отелях

— Если спросить человека, например, почему вы взяли свиную отбивную с картошкой фри, а не запеченную рыбу с овощами, он скажет, что рыбу и овощи не видел. Почему? Потому что она за границами их пищевых привычек, — отметила Зухра Павлова.