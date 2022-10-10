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56 минут назад

В горах Ингушетии появится первый в регионе глэмпинг

Lenta.ru

Первый в Ингушетии глэмпинг появится в горах Джейрахского района республики. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщила порталу «Это Кавказ» гендиректор национального туроператора Хава Китиева.

В горах Ингушетии появится первый в регионе глэмпинг
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Он станет для нашей республики первым. На его базе будет предоставлена для туристов возможность ночевок, транспортировки, выбора туров и экскурсий по горному району и равнинной части Ингушетии», — пояснила Китиева.

По ее словам, открыть глэмпинг планируют уже к началу летнего сезона 2023 года. Предполагается, что при его создании будет использована модульная конструкция, благодаря чему в дальнейшем глэмпинг можно будет перевозить и на другие локации, в том числе на равнину.

Ожидается, что в первое время глэмпинг сможет принимать одновременно около 20 человек.

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