В горах Ингушетии появится первый в регионе глэмпинг

Первый в Ингушетии глэмпинг появится в горах Джейрахского района республики. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщила порталу «Это Кавказ» гендиректор национального туроператора Хава Китиева.

«Он станет для нашей республики первым. На его базе будет предоставлена для туристов возможность ночевок, транспортировки, выбора туров и экскурсий по горному району и равнинной части Ингушетии», — пояснила Китиева.

По ее словам, открыть глэмпинг планируют уже к началу летнего сезона 2023 года. Предполагается, что при его создании будет использована модульная конструкция, благодаря чему в дальнейшем глэмпинг можно будет перевозить и на другие локации, в том числе на равнину.