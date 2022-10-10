Названы лучшие заграничные отели для празднования Нового года

Movenpick Resort Sharm El Sheikh в Египте, турецкий Titanic Deluxe Belek и Rixos Bab Al Bahr Ras Al Khaimah в ОАЭ названы одними из лучших заграничных отелей для празднования Нового года. Об этом порталу HotLine.travel рассказали специалисты ANEX Tour.

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По мнению представителей туроператора, одним из самых привлекательных вариантов для проведения новогодних праздников остается Турция, поскольку на витринах магазинов и в гостиницах все украшено так, как это обычно делается в России. Более того, большинство отелей уже готовят специальную развлекательную программу для туристов.

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Новогодние программы с концертами известных исполнителей россиянам, собирающимся отдохнуть в Турции, предложила сеть отелей Rixos, а также пятизвездочные NG Phaselis Bay, Adalya Elite Lara, Cullinan Belek и Titanic Deluxe Belek. Стоимость недельного отдыха в последнем начинается от 205 тысяч рублей за двоих с вылетом 30 декабря.

Эксперты отмечают, что новогодние программы также заявлены в некоторых гостиницах египетских Шарм-эш-Шейха и Хургады. Речь, в частности, идет о Rixos Premium Magawish Suites & Villas, Rixos Sharm El Sheikh Adult Only, Rixos Premium Seagate Sharm, Movenpick Resort Sharm El Sheikh, Novotel Palm Sharm El Sheikh и Seagull Beach Resort Hurghada.

Отдохнуть в одном из вышеуказанных отелей российские путешественники смогут примерно за 181 тысячу рублей на двоих на семь ночей. Вылет запланирован на 31 декабря из Москвы.

Специалисты заявили, что с особым размахом новогодние праздники отмечаются в Объединенных Арабских Эмиратах. Туристы смогут посмотреть салют мирового масштаба, входящий по количеству залпов в Книгу рекордов Гиннесса. Более того, с 1 января в Дубае стартует Торговый фестиваль, скидки на котором достигают 90 процентов.

«Шикарные новогодние программы» с выступлениями известных артистов заявлены в Rixos Bab Al Bahr Ras Al Khaimah и Atlantis The Palm. «Кроме того, стоит обратить внимание на отели Stella Di Mare Dubai Marina и Riu Hotel Dubai», — добавили эксперты ANEX Tour.