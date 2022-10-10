Названы лучшие заграничные отели для празднования Нового года

Movenpick Resort Sharm El Sheikh в Египте, турецкий Titanic Deluxe Belek и Rixos Bab Al Bahr Ras Al Khaimah в ОАЭ названы одними из лучших заграничных отелей для празднования Нового года. Об этом порталу HotLine.travel рассказали специалисты ANEX Tour.
По мнению представителей туроператора, одним из самых привлекательных вариантов для проведения новогодних праздников остается Турция, поскольку на витринах магазинов и в гостиницах все украшено так, как это обычно делается в России. Более того, большинство отелей уже готовят специальную развлекательную программу для туристов.
Новогодние программы с концертами известных исполнителей россиянам, собирающимся отдохнуть в Турции, предложила сеть отелей Rixos, а также пятизвездочные NG Phaselis Bay, Adalya Elite Lara, Cullinan Belek и Titanic Deluxe Belek. Стоимость недельного отдыха в последнем начинается от 205 тысяч рублей за двоих с вылетом 30 декабря.
Эксперты отмечают, что новогодние программы также заявлены в некоторых гостиницах египетских Шарм-эш-Шейха и Хургады. Речь, в частности, идет о Rixos Premium Magawish Suites & Villas, Rixos Sharm El Sheikh Adult Only, Rixos Premium Seagate Sharm, Movenpick Resort Sharm El Sheikh, Novotel Palm Sharm El Sheikh и Seagull Beach Resort Hurghada.
Отдохнуть в одном из вышеуказанных отелей российские путешественники смогут примерно за 181 тысячу рублей на двоих на семь ночей. Вылет запланирован на 31 декабря из Москвы.
Специалисты заявили, что с особым размахом новогодние праздники отмечаются в Объединенных Арабских Эмиратах. Туристы смогут посмотреть салют мирового масштаба, входящий по количеству залпов в Книгу рекордов Гиннесса. Более того, с 1 января в Дубае стартует Торговый фестиваль, скидки на котором достигают 90 процентов.
«Шикарные новогодние программы» с выступлениями известных артистов заявлены в Rixos Bab Al Bahr Ras Al Khaimah и Atlantis The Palm. «Кроме того, стоит обратить внимание на отели Stella Di Mare Dubai Marina и Riu Hotel Dubai», — добавили эксперты ANEX Tour.
За семидневный тур с размещением в рекомендуемых отелях с трехразовым питанием россиянам придется заплатить минимум 319 тысяч рублей за двоих. Вылет из Москвы назначен на 29 декабря.