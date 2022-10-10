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1 час назад

В турагентствах наступил день тишины

TourDom

В закрытом телеграм-канале для экспертов турбизнеса «Крыша ТурДома В2В» участники рассказали, как туристы реагируют на последние события. По словам большинства турагентов, спрос на туры в понедельник практически равен нулю. Лишь у некоторых есть редкие звонки, но до продаж не доходит.

В турагентствах наступил день тишины
Фото: tourdom.rutourdom.ru

«Полная тишина, все в ожидании замерли», – сошлись во мнении представители розницы.

Даже ажиотаж с авиабилетами сошел на нет, хотя еще пару недель назад это был один из самых «ходовых товаров». Лишь единицы написали о том, что объем работы соответствует сезону.

Представители розницы предполагают, что туристы ждут дальнейшего развития событий на Украине.

Вероятно, как и после новостей 21 сентября, затишье может продлиться около недели. Далее, если не произойдет каких-либо более масштабных изменений, следует ждать возврата к сезонным показателям.

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