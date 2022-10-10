В турагентствах наступил день тишины

В закрытом телеграм-канале для экспертов турбизнеса «Крыша ТурДома В2В» участники рассказали, как туристы реагируют на последние события. По словам большинства турагентов, спрос на туры в понедельник практически равен нулю. Лишь у некоторых есть редкие звонки, но до продаж не доходит.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Полная тишина, все в ожидании замерли», – сошлись во мнении представители розницы.

Даже ажиотаж с авиабилетами сошел на нет, хотя еще пару недель назад это был один из самых «ходовых товаров». Лишь единицы написали о том, что объем работы соответствует сезону.

Представители розницы предполагают, что туристы ждут дальнейшего развития событий на Украине.