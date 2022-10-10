Россияне массово выбрали для отдыха Узбекистан

Российские путешественники массово выбрали для отдыха одно неожиданное зарубежное направление — с января по сентябрь 2022 года туропоток в Узбекистан вырос в 2,1 раза по сравнению с 2021-м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные узбекистанского госкомстата.
Согласно предоставленным сведениям, за первые девять месяцев 2022 года число иностранных путешественников, посетивших Узбекистан, увеличилось в 3,2 раза — до 3,6 миллиона человек, из них 395,1 тысячи — россияне.
В прошлом году республику посетили 190,5 тысячи соотечественников, что в два 2,1 раза меньше показателя 2022 года. Отмечается, что турпоток из России начал увеличиваться с весны — с 29,3 тысячи человек в апреле до 78,2 тысячи в сентябре.