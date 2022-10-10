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23 минуты назад

Для российских отелей разработали ГОСТ по Аll inclusive

Новый Омск

В России разработали ГОСТ для систем «Все включено» и «Ультра все включено» в отелях. Оценивать гостиницы по новому регламенту предлагается с 2023 года. Как следует из текста ГОСТа, требования к отелям, которые установят у себя систему Аll inclusive или Ultra all inclusive, будут следующими:

Для российских отелей разработали ГОСТ по Аll inclusive
Фото: Новый ОмскНовый Омск

- Питание в отелях 5* «Все включено» должно быть доступно с 6.00 утра до 1.00 ночи. В четыре звездах с 6.30 до 00.00, а в «трешке» с 7.30 до 23.00. В отелях «Ультра все включено» 4 и 5 звезд должна работать как минимум одна круглосуточная точка питания.

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На обед и ужин должно предлагаться не менее 8–10 холодных закусок, 2–3 супов, 4–6 вторых блюд, соусы, десерты, фрукты, выпечка. Детское меню должны предоставить в любом отеле, а вот диетическое и вегетарианское — опционально при «Все включено» и «в наличии» при «Ультра».

- В барах отелей 3* рекомендуют наливать не раньше 11.00, заканчивать в 23.00. В 4 звездах алкоголь будет доступен с 10.30 до 00.00, а в «пятерках» с 10.00 до 1.00. В отелях «ультра все включено» бары должны работать круглосуточно. Алкогольные напитки российского производства там должны быть в неограниченном количестве.

- Пляжные полотенца в 3 и 4* могут предлагаться за дополнительную плату (даже при Ultra all inclusive), либо их может вообще не быть. В 5 звездах полотенца предусмотрены по умолчанию. Шезлонги и тенты доступны для всех.

- Халаты и тапочки будут представляться бесплатно по запросу в соответствии со звездностью отеля.

- Детские бассейны и мини-клубы предусмотрены везде. Мини-диско и детской анимации может не быть только в «трешках».

- В отелях «Все включено» на горнолыжных курортах рекомендуется предоставлять: бесплатные ски-пассы или скидки на них, групповые уроки катания с инструкторами, прокат лыж, сноубордов, санок, тюбингов, горнолыжной экипировки. А также организовывать питание и напитки в кафе и ресторанах на горе.

Разработчики стандарта уточняют, что он содержит минимальные требования к предоставлению услуг и «не исключают одновременного применения различных концепций отдыха». Насколько новый ГОСТ будет обязателен для российских отелей, в документе не сообщается.

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