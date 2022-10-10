Ростуризм: ограничений для поездок в Крым нет

В данный момент транспортных ограничений для поездок в Крым и Севастополь нет. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в Telegram.

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Догузова напомнила, что автомобильное и железнодорожное движение по Крымскому мосту возобновлено в полном объеме. При этом движение автобусов осуществляется через паромную переправу. Кроме того, для комфорта туристов развернуты пункты с горячим питанием. В связи с досмотром машин время ожидания составляет порядка двух часов, но постепенно оно будет снижаться.

По данным эксперта, около тысячи туристов, у которых заканчивался отпуск 8 октября, воспользовались возможностью бесплатного продления проживания в отелях еще на сутки. Догузова отметила, что все бизнесмены с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации.