Египет анонсировал сроки начала приема карт «Мир»

Банковские карты российской платежной системы «Мир» начнут принимать в Египте в ближайшие дни. Ожидаемые сроки начала приема карт анонсировала местная газета Shorouk News со ссылкой на собственные источники.

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По данным издания, отельеры и предприниматели, работающие в области туризма, обратились в Центробанк Египта с просьбой ускорить процедуру внедрения российской платежной системы. Они заинтересованы, чтобы зимний туристический сезон начался уже с данными нововведениями.

«Инвесторы в сфере туризма высоко оценили решение государства вести дела с российскими туристами в рублях вместо доллара», — заявили источники египетского издания, добавив, что данное решение позволит властям страны увеличить турпоток из России как минимум в два раза.