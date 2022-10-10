Россия возобновила прямые рейсы в Шри-Ланку

Российская авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямое авиасообщение со Шри-Ланкой. Об этом пишет портал News First.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Первый после приостановки рейс из Москвы в Коломбо успешно прибыл в ланкийскую столицу в 7:35 мск в понедельник, 10 октября. Теперь возобновленные полеты «Аэрофлота» на Шри-Ланку будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям.

Также отмечается, что за последнее время билеты на рейс Москва — Коломбо заметно подорожали. Сейчас перелет в ноябре обойдется россиянам от 63 тысяч рублей в обе стороны. При этом на старте продаж путешественники из России могли приобрести билеты в популярную курортную страну Азии минимум в два раза дешевле.