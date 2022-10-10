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48 минут назад

Россия возобновила прямые рейсы в популярную курортную страну Азии

Lenta.ru

Российская авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямое авиасообщение со Шри-Ланкой. Об этом пишет портал News First.

Россия возобновила прямые рейсы в Шри-Ланку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первый после приостановки рейс из Москвы в Коломбо успешно прибыл в ланкийскую столицу в 7:35 мск в понедельник, 10 октября. Теперь возобновленные полеты «Аэрофлота» на Шри-Ланку будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям.

Также отмечается, что за последнее время билеты на рейс Москва — Коломбо заметно подорожали. Сейчас перелет в ноябре обойдется россиянам от 63 тысяч рублей в обе стороны. При этом на старте продаж путешественники из России могли приобрести билеты в популярную курортную страну Азии минимум в два раза дешевле.

Более того, подчеркивается, что уже с ноября на Шри-Ланку из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Красноярска отправятся чартеры Azur Air. Полеты будут выполняться на Boeing-767 четыре рейса в неделю из российской столицы и один в 10-11 ночей — из регионов.

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