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1 час назад

«Аэрофлот» с 5 октября повысил плату за возврат и обмен авиабилетов на международные рейсы

TourDom

С 5 октября «Аэрофлот» повысил плату за возврат и обмен билетов. Пока что это касается только международных рейсов. Если раньше за процедуру нужно было заплатить 37 евро или 42 доллара, в зависимости от направления, то сейчас тариф вырос на 9 евро и 4 доллара соответственно.

«Аэрофлот» повысил плату за возврат и обмен авиабилетов
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу перевозчика, «Аэрофлот» увеличил плату из-за роста расходов на эту процедуру. На перелеты внутри России стоимость возврата и обмена билетов не изменилась. С весны она составляет 2800 руб.

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