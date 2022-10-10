«Аэрофлот» повысил плату за возврат и обмен авиабилетов

С 5 октября «Аэрофлот» повысил плату за возврат и обмен билетов. Пока что это касается только международных рейсов. Если раньше за процедуру нужно было заплатить 37 евро или 42 доллара, в зависимости от направления, то сейчас тариф вырос на 9 евро и 4 доллара соответственно.