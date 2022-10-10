Россиянам бесплатно продлили проживание в отелях Крыма

«По состоянию на 8 октября в Крыму и Севастополе находилось порядка 50 тысяч туристов, — говорится в сообщении. — Туристам, у которых 8 октября заканчивался срок поездки, бесплатно продлили проживание в отелях на сутки. Такой возможностью воспользовалось около тысячи человек».