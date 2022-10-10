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3 часа назад

Россиянам бесплатно продлили проживание в отелях Крыма

Lenta.ruиещё 1

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туристы, чьи путевки в Крыму заканчивались в субботу, 8 октября, смогли бесплатно продлить пребывание в гостиницах на сутки. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Россиянам бесплатно продлили проживание в отелях Крыма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«По состоянию на 8 октября в Крыму и Севастополе находилось порядка 50 тысяч туристов, — говорится в сообщении. — Туристам, у которых 8 октября заканчивался срок поездки, бесплатно продлили проживание в отелях на сутки. Такой возможностью воспользовалось около тысячи человек».

По словам главы ведомства, отдыхающие на полуострове россияне через отели и туроператоров были проинформированы о дальнейших действиях. Весь бизнес без исключения с пониманием отнесся к ситуации, добавила Догузова.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,
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