Россиянам бесплатно продлили проживание в отелях Крыма

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туристы, чьи путевки в Крыму заканчивались в субботу, 8 октября, смогли бесплатно продлить пребывание в гостиницах на сутки. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
«По состоянию на 8 октября в Крыму и Севастополе находилось порядка 50 тысяч туристов, — говорится в сообщении. — Туристам, у которых 8 октября заканчивался срок поездки, бесплатно продлили проживание в отелях на сутки. Такой возможностью воспользовалось около тысячи человек».
По словам главы ведомства, отдыхающие на полуострове россияне через отели и туроператоров были проинформированы о дальнейших действиях. Весь бизнес без исключения с пониманием отнесся к ситуации, добавила Догузова.