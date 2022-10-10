Туристы рассказали, готовы ли они отправиться в Таиланд

Уже в конце ноября российские туристы смогут отправиться из Москвы в Пхукет прямыми рейсами «Аэрофлота». Наши соотечественники в телеграм-канале «Крыша ТурДома» приняли участие в опросе и рассказали, планируют ли отдых в Таиланде этой зимой или осенью. На момент написания этого текста в голосовании приняли участие 4336 человек.

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12% ответили, что обязательно полетят в королевство. Еще 31% посмотрят на стоимость билетов и туров, а также подождут отправления первых рейсов, так как уже были инциденты с анонсированием полетов, которые в итоге не состоялись. 7% участников опроса сообщили, что для отдыха выбрали другую страну, и еще 50% просто поинтересовались результатами или ответили, что в данный момент им не до отпуска.

Некоторые туристы, которые уже запланировали отдых в Таиланде, переживают, что при попытке отправиться в королевство сотрудники пограничной службы столичного аэропорта не выпустят мужчину после объявления частичной мобилизации. «Мы с мужем тоже купили пакетом на 9 января Пхукет из Москвы, категория В у него… Покупали еще до всего этого… вот теперь думаем, аннулировать или нет? Пока вроде не поздно деньги вернуть, а с другой стороны, и отдохнуть хочется…» – рассказала одна из подписчиц. Подобные инциденты действительно периодически происходят. Юристы рекомендуют в таких ситуациях обращаться в военкомат за справкой об ограничении запрета на выезд.