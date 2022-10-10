Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
3 часа назад

Туристы рассказали, готовы ли они отправиться в Таиланд

TourDom

Уже в конце ноября российские туристы смогут отправиться из Москвы в Пхукет прямыми рейсами «Аэрофлота». Наши соотечественники в телеграм-канале «Крыша ТурДома» приняли участие в опросе и рассказали, планируют ли отдых в Таиланде этой зимой или осенью. На момент написания этого текста в голосовании приняли участие 4336 человек.

Туристы рассказали, готовы ли они отправиться в Таиланд
Фото: unsplash.comunsplash.com

12% ответили, что обязательно полетят в королевство. Еще 31% посмотрят на стоимость билетов и туров, а также подождут отправления первых рейсов, так как уже были инциденты с анонсированием полетов, которые в итоге не состоялись. 7% участников опроса сообщили, что для отдыха выбрали другую страну, и еще 50% просто поинтересовались результатами или ответили, что в данный момент им не до отпуска.

Некоторые туристы, которые уже запланировали отдых в Таиланде, переживают, что при попытке отправиться в королевство сотрудники пограничной службы столичного аэропорта не выпустят мужчину после объявления частичной мобилизации. «Мы с мужем тоже купили пакетом на 9 января Пхукет из Москвы, категория В у него… Покупали еще до всего этого… вот теперь думаем, аннулировать или нет? Пока вроде не поздно деньги вернуть, а с другой стороны, и отдохнуть хочется…» – рассказала одна из подписчиц. Подобные инциденты действительно периодически происходят. Юристы рекомендуют в таких ситуациях обращаться в военкомат за справкой об ограничении запрета на выезд.

С 30 октября «Аэрофлот» обещает начать полеты из Москвы и в Пхукет. Продажи начались еще в июле. Тогда за перелет туда-обратно нужно было заплатить около 74 тыс. руб. Сейчас – минимум 80 тыс. руб., а в ноябре шанс отправиться прямым рейсом в Бангкок замаячил и перед Сибирью. S7 анонсировала начало полетов из Иркутска с 2 ноября.

Новости путешествий,АК S7,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители