Пассажиропоток в аэропортах Турции превысил 138 млн

Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.
Вместе с транзитными рейсами пассажиропоток составил 138 млн человек, что на 51 процент больше прошлогоднего показателя, сказал он.
Караисмаилоглу подчеркнул, что несмотря на хаос в сфере пассажирских авиаперевозок во всем мире, в турецкие аэропорты предоставляют пассажирам комфортный перелет.
В сентябре в аэропортах Турции были совершены 75 114 внутренних, и 77 063 международных рейса, сказал он.
По словам министра, удалось достичь уровня 2019 года на 97 процентов по числу рейсов, и на 93 процента по числу пассажиров.
Также в сентябре аэропорты Турции обслужили 7,222 млн пассажиров на внутренних, и 12,128 млн пассажиров на международных рейсах.
«В январе-сентябре из аэропортов Турции совершены 595 547 внутренних, и 533 125 международных рейса. Пассажиропоток на внутренних рейсах в январе-сентябре составил 59 млн 412 тыс. на внутренних, и 78 млн 287 тыс. на международных. Вместе с транзитными рейсами пассажиропоток составил 138 млн человек, что на 51 процент больше прошлогоднего показателя», - сказал он.