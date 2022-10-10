Пассажиропоток в аэропортах Турции превысил 138 млн

Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

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Вместе с транзитными рейсами пассажиропоток составил 138 млн человек, что на 51 процент больше прошлогоднего показателя, сказал он.

Караисмаилоглу подчеркнул, что несмотря на хаос в сфере пассажирских авиаперевозок во всем мире, в турецкие аэропорты предоставляют пассажирам комфортный перелет.

В сентябре в аэропортах Турции были совершены 75 114 внутренних, и 77 063 международных рейса, сказал он.

По словам министра, удалось достичь уровня 2019 года на 97 процентов по числу рейсов, и на 93 процента по числу пассажиров.

Также в сентябре аэропорты Турции обслужили 7,222 млн пассажиров на внутренних, и 12,128 млн пассажиров на международных рейсах.