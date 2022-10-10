Туристка посетила непопулярный курорт Турции и назвала его плюсы

Российская тревел-блогерша побывала в турецком поселке на Эгейском море Датча и поделилась впечатлениями. О плюсах отдыха она рассказала в блоге «Летаем сами» на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам путешественницы, Эгейское побережье считается одним из любимых мест отдыха среди жителей Турции. Поэтому курорт посещают преимущественно местные туристы — среди россиян этот поселок непопулярен, так как пакетные туры сюда не организовываются. Добраться до Датчи можно на пароме из Бодрума, билет обойдется примерно в 200 лир (700 рублей) — по нему потом можно бесплатно добраться на автобусе из порта в центр города.

«Из Мармариса в Датчу ходят автобусы. Отправляются достаточно часто (примерно раз в час). Время в пути в среднем 1,5 часа. Стоимость проезда составляла 60 лир (примерно 210 рублей)», — назвала еще один способ добраться до курорта автор блога.

Россиянка отметила, что в городе много стильных гостиниц, вилл и апарт-отелей, где можно забронировать номер с кухней. При этом туристка призналась, что номер в Датче ей обошелся практически на треть дешевле, чем в Бодруме. Также путешественницу порадовало большое количество рыбных ресторанов и протяженная набережная с разноцветными фонариками, где по вечерам играет музыка.