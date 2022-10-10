Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

Туристка посетила непопулярный курорт Турции и назвала его плюсы

Lenta.ru

Российская тревел-блогерша побывала в турецком поселке на Эгейском море Датча и поделилась впечатлениями. О плюсах отдыха она рассказала в блоге «Летаем сами» на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка посетила непопулярный курорт Турции и назвала его плюсы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам путешественницы, Эгейское побережье считается одним из любимых мест отдыха среди жителей Турции. Поэтому курорт посещают преимущественно местные туристы — среди россиян этот поселок непопулярен, так как пакетные туры сюда не организовываются. Добраться до Датчи можно на пароме из Бодрума, билет обойдется примерно в 200 лир (700 рублей) — по нему потом можно бесплатно добраться на автобусе из порта в центр города.

«Из Мармариса в Датчу ходят автобусы. Отправляются достаточно часто (примерно раз в час). Время в пути в среднем 1,5 часа. Стоимость проезда составляла 60 лир (примерно 210 рублей)», — назвала еще один способ добраться до курорта автор блога.

Россиянка отметила, что в городе много стильных гостиниц, вилл и апарт-отелей, где можно забронировать номер с кухней. При этом туристка призналась, что номер в Датче ей обошелся практически на треть дешевле, чем в Бодруме. Также путешественницу порадовало большое количество рыбных ресторанов и протяженная набережная с разноцветными фонариками, где по вечерам играет музыка.

«Очень тихое, уютное место. Однозначно, Датча подойдет тем, кто хочет убежать от суеты и каждодневных забот», — поделилась мнением блогерша.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители