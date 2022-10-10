Россиянин в Египте назвал экоконцепцию отеля «обычным жлобством»

Российский турист, побывавший в Египте, пожаловался на «кошмарный» отдых в отеле известной сети Movenpick. Разочарованием от поездки он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам читателя портала, он остановился в отеле в Шарм-эш-Шейхе — тур на девять ночей обошелся в 146 тысяч рублей на двоих. Турист назвал условия проживания в номере «спартанскими» из-за старой сантехники и изношенной мебели. Кроме того его возмутило, что питание в ресторанах организовано по меню, на линии шведского стола еду раздает специальный сотрудник, а алкоголь разливают бесплатно только в установленные «счастливые» часы.

«Отель преподносит себя как борца за экологичность, чтобы не набирали лишнюю еду, не тратили водные ресурсы (питьевой воды или кулера в доступе тут тоже нет, полтора литра на номер, остальное платно), а выглядит это как обычное жлобство», — пожаловался на экоконцепцию сети Movenpick россиянин.

Помимо прочего путешественника разочаровали неработающие лифты на территории, один туалет на четыре пляжа отеля, а также «слабенькая» анимация. Мужчина назвал оригинальность вечерних шоу «высосанной из пальца», а также заметил, что диджей ставил свою любимую песню «минимум пару раз в день».