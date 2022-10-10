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1 час назад

Из России могут запустить прямые авиарейсы в Зимбабве

Inc-News

Российские авиакомпании могут запустить прямые рейсы в Зимбабве. Об этом сообщил спикер Национального собрания парламента страны Джейкоб Муденда.

Из России могут запустить прямые авиарейсы в Зимбабве
Фото: Inc-NewsInc-News

"Мы работаем над этим. Мы бы приветствовали, если российская авиакомпания выполняла рейсы в Зимбабве, и когда у нас будет соответствующее авиационное оборудование, мы бы тоже хотели планировать ответные рейсы. Но все это требует тщательной проработки на двустороннем уровне, министерствами туризма и, конечно же, министрами транспорта", - цитирует его слова агентство "РИА Новости".

Зимбабве находится в южной части африканского континента и граничит с ЮАР, Ботсваной, Замбией и Мозамбиком. Одной из главных достопримечательностей страны является водопад Виктория.

Также Зимбабве интересна с точки зрения богатого животного мира. Это слоны, антилопы, зебры, жирафы, львы, крокодилы, гепарды, носороги, ориксы, питоны и гепарды. Порядка 10% территории страны занимают заповедники и национальные парки.

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