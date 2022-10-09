Российские туристы не верят в Зимбабве

“Зимбабве по африканским меркам очень безопасная страна, но массовым направлением для наших туристов не стать - там нет моря”. “Желающих даже на один прямой рейс в месяц не наберётся. Тех единиц, кому это интересно, устроят рейсы Qatar и Emirates”, - говорит Сергей. “Там и инфраструктуры для массового отдыха нет. Это, скорее, для любителей природы, походов и экзотической фауны”, - уверен Дмитрий.