Российские туристы не верят в Зимбабве

Зимбабве хочет открыть прямое авиасообщение с Россией. Об этом заявил спикер Национального собрания этой республики Джейкоб Муденда. Африканское государство заинтересовано в том, чтобы работа в этом направлении велась. Однако своими силами решить его она не сможет из-за уровня развития авиации. Остается надеяться, что российским авиакомпаниям захочется полететь в эту страну. Зимбабве в свою очередь готово «планировать ответные рейсы, когда будет соответствующее авиационное оборудование…»
Подписчики телеграм-канала “Крыша ТурДома” с интересом обсудили эту новость. В пользу маршрута высказалось немало туристов.
“Не надо смеяться над Африкой. Там классная природа и дружелюбные, очень радушные люди”, - считает Павел. “Я только "за" новое направление туризма, лишь бы там было безопасно”, - считает Ильгиз.
И все же регулярное авиасообщение, по мнению подписчиков, не будет востребовано.
“Зимбабве по африканским меркам очень безопасная страна, но массовым направлением для наших туристов не стать - там нет моря”. “Желающих даже на один прямой рейс в месяц не наберётся. Тех единиц, кому это интересно, устроят рейсы Qatar и Emirates”, - говорит Сергей. “Там и инфраструктуры для массового отдыха нет. Это, скорее, для любителей природы, походов и экзотической фауны”, - уверен Дмитрий.