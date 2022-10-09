ГОСТ разработали для услуги «все включено» в отелях России

В России разработан проект государственного стандарта услуг «всё включено» и «ультра всё включено». Его положения в случае принятия будут распространяться на оказание сопутствующих услуг в средствах размещения и дополнять нормативные документы о классификации гостиниц.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Как подчеркивают разработчики, проект содержит минимальные требования к услугам. В нем прописаны составляющие, которые должны быть доступны клиентам в зависимости от звездности объекта размещения, временные промежутки действия услуг, опциональность или обязательность тех или иных понятий, которые входят в all inclusive.

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Так, в пятизвездочных отелях, по задумке разработчиков, питание должно быть доступно с 6 утра до часа ночи. А вот в «трешке» уже только с 07:30 и до 23 часов. В услуге «ультра всё включено» предусмотрена работа как минимум одной круглосуточной точки питания в объектах размещения 4* и 5*. Работа баров также регламентирована в госстандарте. Позднее всего наливать рекомендуют в трехзвездочных отелях – не раньше 11 часов. В 5* коньяк с тем же количеством звезд будет доступен с 10 утра. Ну, а в том же отеле, но с услугой «ультра всё включено» вам будут рады круглосуточно. Детское меню в российском all inclusive, по задумке авторов проекта, вам должны предоставить в любом отеле вне зависимости от звездности, а вот диетическое и вегетарианское – опционально.

Пляжные полотенца в «трешках» могут отсутствовать или предлагаться за дополнительную плату. А вот в 5* они будут по умолчанию. Дневные и вечерние развлекательные программы для гостей должны проводиться не менее 3 раз в неделю. Но если речь о «пятерках», то здесь веселиться можно ежедневно, считают авторы стандартов. Из спортивных развлечений вам обязательно предоставят тренажерный зал и настольный теннис. В 5* будут еще мини-гольф, баскетбол и волейбол. А вот большой теннис только опционально и даже при «ультра» он может быть платным.

Кроме того, в документе прописаны требования к персоналу, безопасности и даже… рекомендации к площади земельного участка, на котором должны размещаться объекты.

Пока непонятно, насколько обязателен будет этот ГОСТ в случае его принятия или отели смогут продолжить предоставлять услуги «всё включено» по своему усмотрению. Формулировки в проекте двусмысленны. В названии раздела нам обещают «качественные требования» к составляющим услуги, но затем по тексту документа они уже становятся «рекомендуемыми параметрами и характеристиками».