ГОСТ разработали для услуги «все включено» в отелях России

В России разработан проект государственного стандарта услуг «всё включено» и «ультра всё включено». Его положения в случае принятия будут распространяться на оказание сопутствующих услуг в средствах размещения и дополнять нормативные документы о классификации гостиниц.
Как подчеркивают разработчики, проект содержит минимальные требования к услугам. В нем прописаны составляющие, которые должны быть доступны клиентам в зависимости от звездности объекта размещения, временные промежутки действия услуг, опциональность или обязательность тех или иных понятий, которые входят в all inclusive.
Так, в пятизвездочных отелях, по задумке разработчиков, питание должно быть доступно с 6 утра до часа ночи. А вот в «трешке» уже только с 07:30 и до 23 часов. В услуге «ультра всё включено» предусмотрена работа как минимум одной круглосуточной точки питания в объектах размещения 4* и 5*. Работа баров также регламентирована в госстандарте. Позднее всего наливать рекомендуют в трехзвездочных отелях – не раньше 11 часов. В 5* коньяк с тем же количеством звезд будет доступен с 10 утра. Ну, а в том же отеле, но с услугой «ультра всё включено» вам будут рады круглосуточно. Детское меню в российском all inclusive, по задумке авторов проекта, вам должны предоставить в любом отеле вне зависимости от звездности, а вот диетическое и вегетарианское – опционально.
Пляжные полотенца в «трешках» могут отсутствовать или предлагаться за дополнительную плату. А вот в 5* они будут по умолчанию. Дневные и вечерние развлекательные программы для гостей должны проводиться не менее 3 раз в неделю. Но если речь о «пятерках», то здесь веселиться можно ежедневно, считают авторы стандартов. Из спортивных развлечений вам обязательно предоставят тренажерный зал и настольный теннис. В 5* будут еще мини-гольф, баскетбол и волейбол. А вот большой теннис только опционально и даже при «ультра» он может быть платным.
Кроме того, в документе прописаны требования к персоналу, безопасности и даже… рекомендации к площади земельного участка, на котором должны размещаться объекты.
Пока непонятно, насколько обязателен будет этот ГОСТ в случае его принятия или отели смогут продолжить предоставлять услуги «всё включено» по своему усмотрению. Формулировки в проекте двусмысленны. В названии раздела нам обещают «качественные требования» к составляющим услуги, но затем по тексту документа они уже становятся «рекомендуемыми параметрами и характеристиками».
Ну, и самое главное – предполагаемый текст ГОСТа не учитывает замечаний экспертов, которые они высказали еще полтора года назад. На текущий момент авторы проекта пытаются подробно регламентировать все составляющие «всё включено», но это не нужно. Например, если отель ориентирован на оздоровление, то вряд ли уместно включать в стоимость алкогольные напитки. А по проекту стандартов они становятся обязательными: во «всё включено» их необходимо «предоставить в неограниченном количестве на "шведском столе" на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания», а «ультра всё включено» – еще и на завтрак.