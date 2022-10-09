Застрявших в Крыму туристов бесплатно приютили в отелях

На призыв главы Республики Крым Сергея Аксёнова о предоставлении жилья гражданам, которые не могли временно уехать домой через Крымский мост, откликнулся пансионат «Украина». Об этом сообщает телеграм-канал «Позиция».
«Наш директор все организовал: теплый прием, размещение, кормление», – рассказала администратор пансионата Ольга Демченко.
Пансионат «Украина» предоставил свои номера бесплатно 242 туристам. Утром, когда движение через Крымский мост было восстановлено, им помогли добраться до ж/д вокзала.