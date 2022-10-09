Отдохнем без карт: как подстраховать себя, отправляясь в отпуск за границу

3 октября власти Турции заявили о готовности проработать альтернативы использования российской платежной системы. Между тем, все больше стран отказываются принимать карты, основанные на ней. «Вечерняя Москва» выяснила, как туристам не остаться без денег за границей.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Финансовый аналитик Артур Морозов пояснил:

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— Проблема в том, что ситуация меняется динамически. До недавнего времени карты российской платежной системы принимали в 11 странах. А потом начался массовый отказ банков то в одной, то в другой стране. Сегодня принимают, а завтра уже нет, и прогноз делать трудно.

Как же быть? Самый простой вариант — купить тур по системе «все включено», считает директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко:

— Тогда много денег вам и не нужно.

Помимо Турции, систему «все включено» предлагают в отелях Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Кубы, Доминиканы, Таиланда, Вьетнама, Мальдив, Венесуэлы.

— Иными словами, практически все туруслуги вы оплатите еще в России, — пояснил эксперт.

Если же вы путешествуете самостоятельно, то, по его словам, лучше бронировать гостиницу, где в стоимость номера включен завтрак.

— Я бы также советовал еще до выезда за рубеж положить деньги на депозит в отеле. Есть и такая услуга. Деньги в рублях вносят туроператору, а он переводит их в валюту и размещает в отеле, где будет отдыхать турист. С этого депозита списываются дополнительные траты. Например, на экскурсии, — рассказывает директор туристического агентства Сергей Дерябин.

Третий вариант — взять с собой наличную валюту.

— При этом надо понимать, что если у вас ее нет, то купить доллары или евро очень непросто, — пояснил Артур Морозов. — Дело в том, что, во-первых, наличные в банке стоят намного дороже объявленного ЦБ курса: как правило, в районе 80 рублей за доллар. Во-вторых, их просто трудно найти.

Чтобы приобрести, скажем, даже 500 долларов, порой приходится обойти 3–4 отделения разных банков. Я бы советовал сориентироваться по карте в смартфоне и выдвинуться куда-нибудь поближе к станции метро. Там, как правило, есть сразу несколько банковских офисов. Где-то да с валютой вам повезет.

Артур Морозов напомнил, что сейчас свободно вывозить за границу можно до 10 тысяч долларов США на человека.

ЦИФРА

3,5 миллиона россиян выезжали отдыхать за границу нынешним летом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталия Осипова, исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств»:

— Наличные всегда могут понадобиться на ежедневные нужды: экскурсии, покупки, сувениры, походы в кафе. К тому же денег должно хватить, например, на обратный билет в случае какой-то непредвиденной ситуации.