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1 час назад

Африканская страна захотела открыть прямое авиасообщение с Россией

Lenta.ruиещё 2

Зимбабве настроено на открытие прямого авиасообщения с Россией. О том, что африканская сторона захотела сделать прямые перелеты, заявил спикер нацсобрания парламента Джейкоб Муденда. Его слова передает РИА Новости.

Африканская страна хочет открыть прямое авиасообщение с Россией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он отметил, что власти страны прорабатывают сейчас этот вопрос.

«Мы бы приветствовали, если российская авиакомпания выполняла рейсы в Зимбабве», — заявил политик.

Он добавил, что при наличии авиационной техники Зимбабве тоже «хотела бы планировать ответные рейсы».

«Мы настроены на то, чтобы работа в этом направлении велась, чтобы она была ускорена, чтобы авиакомпании начали бы предметное взаимодействие», — уточнил он.

Ранее стало известно, что россияне приобрели рекордное количество билетов в Египет и ОАЭ после закрытия некоторых европейских направлений. Помимо этого, как отмечается, граждане России в целом переориентировались на поездки в страны Персидского залива, Азии и Африки после закрытия Европы.

В конце лета также появились сообщения, что в России оценили выгодность стыковочных рейсов через Эфиопию. В итоге, как оказалось, полеты в страны Африки и Латинской Америки с пересадкой в Аддис-Абебе выходят россиянам дешевле. По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, Эфиопия станет интересна россиянам как более выгодный транзитный хаб.

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