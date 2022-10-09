Африканская страна хочет открыть прямое авиасообщение с Россией

Зимбабве настроено на открытие прямого авиасообщения с Россией. О том, что африканская сторона захотела сделать прямые перелеты, заявил спикер нацсобрания парламента Джейкоб Муденда. Его слова передает РИА Новости.

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Он отметил, что власти страны прорабатывают сейчас этот вопрос.

«Мы бы приветствовали, если российская авиакомпания выполняла рейсы в Зимбабве», — заявил политик.

Он добавил, что при наличии авиационной техники Зимбабве тоже «хотела бы планировать ответные рейсы».

«Мы настроены на то, чтобы работа в этом направлении велась, чтобы она была ускорена, чтобы авиакомпании начали бы предметное взаимодействие», — уточнил он.

Ранее стало известно, что россияне приобрели рекордное количество билетов в Египет и ОАЭ после закрытия некоторых европейских направлений. Помимо этого, как отмечается, граждане России в целом переориентировались на поездки в страны Персидского залива, Азии и Африки после закрытия Европы.