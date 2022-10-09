Как сейчас расплачиваются российские туристы в ОАЭ

Корреспондент TourDom.ru разобрался, как обстоит ситуация с картами UnionPay, выпущенными российскими банками: в каких банкоматах можно снять деньги, какой курс и лимит.

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Сейчас туристы оформляют карты UnionPay в российских Газпромбанке, Солидарности, Россельхозбанке и др. За выпуск пластика нужно заплатить от 1,5 до 5 тыс. руб. в зависимости от финорганизации. Вариантов не так уж много. Например, несмотря на многочисленные просьбы клиентов, Тинькофф Банк пока не начал работу с китайской платежной системой.

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Для поездки в ОАЭ карта UnionPay точно не будет лишней. Почти все банкоматы в ОАЭ принимают их. Местную валюту можно снимать в Mashreq, Citibank, Standard Chartered Bank, United Bank RAKbank и др. В среднем курс на снятие с карты 17,5–18,2 рублей за 1 дирхам плюс комиссия.На снятие есть лимит: от 1 тыс. до 3 тыс. долларов в зависимости от банка.

Помимо UnionPay в ОАЭ принимают и карты других платежных систем, но они должны быть выпущены не в России. За таким пластиком многие соотечественники ездили в Казахстан, Киргизию и другие страны СНГ.

В то же время специалисты рекомендуют своим клиентам везти с собой наличные. «Где-то от 1500–3000 долларов на человека в среднем, в зависимости от длительности тура», – рассказал директор Space Travel Артур Мурадян. Эта сумма касается шопинга и непредвиденных расходов.

Наличные могут потребоваться и для оплаты депозита в отелях, так как не во всех гостиницах есть терминалы для оплаты картами UnionPay. С собой можно брать и рубли. Конечно, найти обменник будет сложно, но в тематических чатах в Телеграме часто есть предложения об обмене по незавышенному курсу. К таким предложениям нужно относиться с осторожностью, так как есть риски столкнуться с мошенниками.