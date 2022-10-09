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3 часа назад

Агроусадьба – не отель: туризм в Беларуси развивается по новым правилам

Мир24

Белорусские агроусадьбы заживут по обновленным правилам. Александр Лукашенко подписал соответствующий указ: нельзя вести гостиничный или ресторанный бизнес под видом экодомов, не должно быть более 10 жилых комнат, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

Туризм в Белоруссии развивается по новым правилам
Фото: Мир24Мир24

Монгольская юрта проделала путь в восемь тысяч километров. Теперь она соседствует с вигвамом и чумом. Ее главное назначение – рассказать о кочевых народах. По новым правилам все громкие мероприятия Виктор будет теперь согласовывать с соседями.

«Это взаимоотношения. Надо принимать во внимание, конечно, окружающих. Со многими соседями комфортно, но всем ты никогда не угодишь», – сказал владелец агроусадьбы Виктор Ларин.

В агроэкотуризме семейная пара Лариных почти 10 лет. Каждый год предприниматели предлагают своим гостям что-то новенькое. Теперь из обязательного у них появятся мастер-классы, акцент на традициях и национальных ремеслах. У них более десятка хаски, а значит, много шерсти – можно прясть.

«Есть бесконечный продукт, который можно использовать. Шерсть в большом объеме. Вымытая, высушенная шерсть совсем другая. С начесом», – пояснил Виктор.

Раньше под видом агроэкотуризма многие развивали гостиничный и ресторанный бизнес и пользовались льготными условиями. Сейчас так не получится. Количество комнат регламентировали, их в усадьбе должно быть не более десяти.

«Это сделано с той целью, чтобы не было путаницы туризма с гостиничным бизнесом и другими аналогичными видами размещения», – сказал главный юрисконсульт Департамента по туризму Александр Кречетов.

Сейчас у Лариных наплыв посетителей. Работают исключительно по предварительной записи. Встречают не только белорусов, но и гостей из стран Содружества.

Новости путешествий,Александр Лукашенко,
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