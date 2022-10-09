Отель Marriott в Москве переименовали в гостиницу «Тверская»

Бывший отель Marriott в Москве сменил вывеску, теперь заведение называется гостиница «Тверская».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

На снимке Telegram-канала «Мослента» видно, что на входе в отель вместо прежней вывески Marriott красуется новая надпись — гостиница «Тверская».

3 июня американская сеть отелей Marriott объявила о приостановке своей деятельности в России. В компании пояснили, что решение связано с новыми санкциями в отношении РФ, о введении которых объявили США, Великобритания и ЕС.

Отмечается, что рестрикции делают «невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке».