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20 минут назад

Отель Marriott в Москве переименовали в гостиницу «Тверская»

Вечерняя Москва

Бывший отель Marriott в Москве сменил вывеску, теперь заведение называется гостиница «Тверская».

Отель Marriott в Москве переименовали в гостиницу «Тверская»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

На снимке Telegram-канала «Мослента» видно, что на входе в отель вместо прежней вывески Marriott красуется новая надпись — гостиница «Тверская».

3 июня американская сеть отелей Marriott объявила о приостановке своей деятельности в России. В компании пояснили, что решение связано с новыми санкциями в отношении РФ, о введении которых объявили США, Великобритания и ЕС.

Отмечается, что рестрикции делают «невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке».

Кроме того, один из крупнейших международных финансовых конгломератов Сitigroup объявил о поэтапном сворачивании розничного бизнеса и сотрудничества с малыми и средними предприятиями в России. Уточняется, что в компании работало примерно 2300 сотрудников.

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