Банки Египта начнут принимать российские карты "Мир"

Операции с российской национальной валютой в банках Египта, а также с картами российской платежной системы "Мир" могут вступить в силу в самое ближайшее время. С таким утверждение выступила в субботу египетская газета Al-Shorouk.

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По данным источников газеты в сфере экономики и туризма, "система "Мир" и операции с российским рублем в египетских банках на туристических курортах могут быть задействованы в ближайшие дни". Те же источники отрицали, что задержка с вводом системы "Мир" в Египте, как и банковские операции с российской валютой, "была связана с сомнениями банков Турции по поводу их применения после предупреждения США о введении санкций против стран, которые будут принимать к обслуживанию российские платежные карты".

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Газета указывает, что египетские предприниматели и отельеры обратились в Центробанк Египта и "потребовали скорейшего завершения процедур по принятию рубля в качестве торговой валюты, чтобы с началом зимнего туристического сезона уже можно было применять [официальные] соотношения между российским рублем и египетским фунтом". По мнению представителей египетского бизнеса, это решение "будет в интересах туристического сектора и окажет общее позитивное влияние на экономику страны".

Ранее в Центробанке Египта корреспонденту ТАСС сообщали, что банк не получал конкретных распоряжений по внедрению российской платежной системы "Мир". "Центробанк еще не получал официальных распоряжений по внедрению российской платежной системы", - ответили в этом финансовом учреждении.