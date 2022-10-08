Путешественники назвали худшую авиакомпанию

Путешественники высказались о худших авиакомпаниях, которыми они когда-либо летали. Больше всего "голосов" оказалось у американского перевозчика Frontier Airlines. Эту ситуацию они обсудили на Reddit.

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По словам комментаторов, Frontier Airlines оповещает пассажиров об отмене или задержке рейса только на стойке регистрации в аэропорте, поэтому туристы часто попадают в неловкие ситуации. В их самолетах не откидываются спинки кресел, а также там нет никаких развлечений.

Второй по частоте упоминаний оказалась American Airlines. Пользователи заявили, что в эту компанию дозвониться практически невозможно.

Iberia Express оказалась худшей среди европейских авиакомпаний. Один из комментаторов рассказал, как на стойке регистрации его багаж записали на имя другого человека, а потом пытались заставить его заплатить за свой багаж.