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11 минут назад

Путешественники назвали худшей авиакомпанию Frontier Airlines

Мария Каткова

Путешественники высказались о худших авиакомпаниях, которыми они когда-либо летали. Больше всего "голосов" оказалось у американского перевозчика Frontier Airlines. Эту ситуацию они обсудили на Reddit.

Путешественники назвали худшую авиакомпанию
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам комментаторов, Frontier Airlines оповещает пассажиров об отмене или задержке рейса только на стойке регистрации в аэропорте, поэтому туристы часто попадают в неловкие ситуации. В их самолетах не откидываются спинки кресел, а также там нет никаких развлечений.

Второй по частоте упоминаний оказалась American Airlines. Пользователи заявили, что в эту компанию дозвониться практически невозможно.

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Iberia Express оказалась худшей среди европейских авиакомпаний. Один из комментаторов рассказал, как на стойке регистрации его багаж записали на имя другого человека, а потом пытались заставить его заплатить за свой багаж.

Ранее сообщалось, что авиакомпания запретила пользоваться гаджетом Apple на борту.

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