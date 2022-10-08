В Ростуризме рассказали, как выехать из Крыма

Глава Ростуризма Зарина Догузова объяснила туристам, что нужно делать, чтобы выехать из Крыма после инцидента на мосту.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По ее словам, организованным туристам, находящимся сейчас на полуострове, необходимо держать связь со своим туроператором.

— Также мы рекомендуем туроператорам в случае необходимости по возможности продлить на ближайшие даты отдых туристов, которые должны были отправиться домой 8–9 октября, — сказала руководитель ведомства.

Кроме того, она порекомендовала самостоятельным туристам обратиться к представителям отелей и санаториев, в которых они проживают, и перенести сроки поездки на более поздние даты.