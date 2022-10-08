В Ростуризме рассказали, как выехать из Крыма

Глава Ростуризма Зарина Догузова объяснила туристам, что нужно делать, чтобы выехать из Крыма после инцидента на мосту.
По ее словам, организованным туристам, находящимся сейчас на полуострове, необходимо держать связь со своим туроператором.
— Также мы рекомендуем туроператорам в случае необходимости по возможности продлить на ближайшие даты отдых туристов, которые должны были отправиться домой 8–9 октября, — сказала руководитель ведомства.
Кроме того, она порекомендовала самостоятельным туристам обратиться к представителям отелей и санаториев, в которых они проживают, и перенести сроки поездки на более поздние даты.
Она также рассказала, как вернуть средства за транспортные расходы. Для этого необходимо обратиться по месту их приобретения.