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37 минут назад

Перевозчик возобновил продажу ж/д билетов в Крым и обратно

Газета.Ruиещё 5

Компания «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) сообщила в своем Telegram-канале о возобновлении продажи билетов на поезда в Крым и обратно на субботу и воскресенье.

Перевозчик возобновил продажу ж/д билетов в Крым и обратно
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Возобновлена продажа билетов на сегодня и завтра на следующие поезда: №174 Москва — Евпатория, №316 Адлер — Симферополь, №174 Евпатория — Москва, №166 Симферополь — Москва; №426 Симферополь — Кисловодск, №8 Севастополь — Петербург, №28 Симферополь — Москва, №316 Симферополь — Адлер, №76 Симферополь — Омск», — говорится в сообщении.

Добавляется, что, принимая это обстоятельство во внимание, возврат билетов на эти поезда будет осуществляться в рамках стандартных правил возврата.

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