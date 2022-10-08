Перевозчик возобновил продажу ж/д билетов в Крым и обратно

Компания «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) сообщила в своем Telegram-канале о возобновлении продажи билетов на поезда в Крым и обратно на субботу и воскресенье.

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«Возобновлена продажа билетов на сегодня и завтра на следующие поезда: №174 Москва — Евпатория, №316 Адлер — Симферополь, №174 Евпатория — Москва, №166 Симферополь — Москва; №426 Симферополь — Кисловодск, №8 Севастополь — Петербург, №28 Симферополь — Москва, №316 Симферополь — Адлер, №76 Симферополь — Омск», — говорится в сообщении.