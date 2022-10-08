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57 минут назад

Цены на российских лыжных курортах растут

РИА "ФедералПресс"

Исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии Илья Уманский рассказал, что цены на горнолыжных курортах выросли на 10 %.

Цены на российских лыжных курортах растут
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Это происходит вслед за ростом спроса на посещение курортов. Уманский считает, что цены и дальше продолжат расти, поэтому стоит заранее забронировать себе место.

Эксперт говорит, что спрос растет благодаря высокому качеству оборудования и номерного фонда, а также благодаря хорошему обслуживанию на российских курортах. В РФ на данный момент таких курортов только десятая часть от общего числа. Лидирующие строчки занимают Краснодарский край и Крым. За ними расположились Кавказ, Москва, Санкт-Петербург и Казань, сообщает «Мир новостей».

Новости путешествий,Российский союз туриндустрии,
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