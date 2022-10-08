Цены на российских лыжных курортах растут

Это происходит вслед за ростом спроса на посещение курортов. Уманский считает, что цены и дальше продолжат расти, поэтому стоит заранее забронировать себе место.

Эксперт говорит, что спрос растет благодаря высокому качеству оборудования и номерного фонда, а также благодаря хорошему обслуживанию на российских курортах. В РФ на данный момент таких курортов только десятая часть от общего числа. Лидирующие строчки занимают Краснодарский край и Крым. За ними расположились Кавказ, Москва, Санкт-Петербург и Казань, сообщает «Мир новостей».