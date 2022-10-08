Авиакомпания запретила пользоваться гаджетом Apple на борту

В авиакомпании Lufthansa, которая базируется в Германии, запретили пассажирам провозить включенный гаджет от Apple. Об этом сообщает Inside Hook.

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Как отметили журналисты, всем, кто летает этой авиакомпанией, запретили класть в багаж устройство AirTag во включенном режиме. Авиакомпания сочла гаджет угрозой безопасности и прировняла его к смартфонам и ноутбукам. Эта электроника должна быть выключена на борту.

Представители авиаперевозчика заявили, что AirTag попадает под классификацию "опасных грузов", которой руководствуется Международная организация гражданской авиации.

AirTag используют для того, чтобы не терять вещи и отслеживать их по геолокации. Многие путешественники используют AirTag для того, чтобы не потерять свой багаж во время авиаперелета.