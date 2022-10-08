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1 час назад

Авиакомпания запретила пользоваться гаджетом Apple на борту

Мария Каткова

В авиакомпании Lufthansa, которая базируется в Германии, запретили пассажирам провозить включенный гаджет от Apple. Об этом сообщает Inside Hook.

Авиакомпания запретила пользоваться гаджетом Apple на борту
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как отметили журналисты, всем, кто летает этой авиакомпанией, запретили класть в багаж устройство AirTag во включенном режиме. Авиакомпания сочла гаджет угрозой безопасности и прировняла его к смартфонам и ноутбукам. Эта электроника должна быть выключена на борту.

Представители авиаперевозчика заявили, что AirTag попадает под классификацию "опасных грузов", которой руководствуется Международная организация гражданской авиации.

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AirTag используют для того, чтобы не терять вещи и отслеживать их по геолокации. Многие путешественники используют AirTag для того, чтобы не потерять свой багаж во время авиаперелета.

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 будет летать из Москвы в Туркмению.

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