Пассажиров отмененных поездов в Крым разместят в Анапе

«Поезд № 141 Симферополь — Пермь был остановлен на станции Чистополье и возвращен на станцию Феодосия, а поезд №373 Севастополь — Москва остановлен на станции Симферополь. Их пассажиры также получат бесплатное питание и будут размещены в гостиницах», — добавили в компании.