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1 час назад

Пассажиров отмененных поездов в Крым разместят в гостиницах Анапы

Lenta.ruиещё 1

Пассажиров четырех поездов в Крым, перенаправленных в Анапу, обеспечили водой и дополнительным питанием, их планируется разместить в гостиницах города. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Российские железные дороги» (РЖД).

Пассажиров отмененных поездов в Крым разместят в Анапе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В настоящий момент на станции Анапа находятся четыре поезда: №28 МоскваСимферополь, №170 Санкт-Петербург — Симферополь, №76 Омск — Симферополь, №166 Москва — Симферополь. Все пассажиры перечисленных поездов обеспечены водой и дополнительным питанием. Они будут размещены в гостиницах», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на станции Анапа организована работа по возврату билетов без дополнительных сборов и плат. Для этого дополнительно открыты билетные кассы.

«Поезд № 141 Симферополь — Пермь был остановлен на станции Чистополье и возвращен на станцию Феодосия, а поезд №373 Севастополь — Москва остановлен на станции Симферополь. Их пассажиры также получат бесплатное питание и будут размещены в гостиницах», — добавили в компании.

Новости путешествий,РЖД,
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