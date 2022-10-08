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22 минуты назад

В «Этномире» началось строительство дома семьи Гумилевых

Калуга 24

В парке-музее «Этномир» 8 октября состоялась закладка камня на том месте, где будет построен дом семьи Гумилевых. Закладка была приурочена к юбилею ученого, писателя и переводчика Льва Гумилева, сына Анны Ахматовой и Николая Гумилева.

В «Этномире» началось строительство дома семьи Гумилевых
Фото: Калуга 24Калуга 24

1 октября в России отмечалось 110-летие со дня его рождения.

«Будущий Дом семьи Гумилевых в Этномире повторит образ музейно-выставочного центра «Дом Гумилевых», расположенного в Тверской области городе Бежецк, что позволит всем посетителям парка Этномир проникнуться и прикоснуться к творчеству этой уникальной семьи», - написал в своем телеграм-канале принимавший участие в закладке камня министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

Дом будет построен рядом с памятником Льву Гумилеву. Его открыли в 2012 году. Это работа скульптора Алексея Леонова.

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