В «Этномире» началось строительство дома семьи Гумилевых

«Будущий Дом семьи Гумилевых в Этномире повторит образ музейно-выставочного центра «Дом Гумилевых», расположенного в Тверской области городе Бежецк, что позволит всем посетителям парка Этномир проникнуться и прикоснуться к творчеству этой уникальной семьи», - написал в своем телеграм-канале принимавший участие в закладке камня министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.