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1 час назад

Туристы съездили в познавательное путешествие из Самары в Волгоград

СОВАиещё 3

Самарские туристы провели выходные в познавательном путешествии. На двухэтажном поезде они добрались до Волгограда.

Туристы съездили в познавательное путешествие из Самары в Волгоград
Фото: СОВАСОВА

Как сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, поезд отправился из Самары 7 октября, а вернулся назад в воскресенье, 9-го числа. Его пассажирами стали участники двух железнодорожных проектов - "Яркие выходные в Приволжье" и "Вагон знаний".

Более 300 туристов, большинство из которых школьники, побывали в Волгограде, посетили памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, послушали об истории сражения и создании мемориального комплекса, а также посмотрели экспозицию "Оружие Победы" в музее-панораме. Также в пути для школьников провели познавательно-патриотическую программу.

В составе поезда были двухэтажные вагоны-купе. Отмечается, что туры в рамках межрегиональных туристско-образовательных проектов "Вагон знаний" и "Яркие выходные в Приволжье" стали самыми популярными видами путешествий среди пассажиров железной дороги. Первый проект - это не только увлекательные путешествия для школьников по городам, но и интерактивно-образовательная программа во время поездки. А в межрегиональный туристический проект "Яркие выходные в Приволжье" входят 13 регионов ПФО. Благодаря ему ученики знакомятся с достопримечательностями других городов России.

Новости путешествий,Куйбышевская железная дорога,
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