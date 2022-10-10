Туристы съездили в познавательное путешествие из Самары в Волгоград

Самарские туристы провели выходные в познавательном путешествии. На двухэтажном поезде они добрались до Волгограда.

Фото: СОВА СОВА

Как сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, поезд отправился из Самары 7 октября, а вернулся назад в воскресенье, 9-го числа. Его пассажирами стали участники двух железнодорожных проектов - "Яркие выходные в Приволжье" и "Вагон знаний".

Более 300 туристов, большинство из которых школьники, побывали в Волгограде, посетили памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, послушали об истории сражения и создании мемориального комплекса, а также посмотрели экспозицию "Оружие Победы" в музее-панораме. Также в пути для школьников провели познавательно-патриотическую программу.