Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
16 минут назад

Озвучена цена отдыха для россиян в Камбодже

Konkurent.ru

Добраться до вновь открывшегося для туристов государства можно только с пересадками, сообщает KONKURENT.RU.

Озвучена цена отдыха для россиян в Камбодже
Фото:  Konkurent.ru Konkurent.ru

В начале октября для путешественников открылась еще одна страна – власти Камбоджи приняли решение отменить ограничительные меры для туристов, прибывающих в страну. Об этом рассказали в АТОР.

Отмечается, что для посещения государства, расположенного в Юго-Восточной Азии, путешественникам больше не придется предоставлять документы, которые подтвердят их антиковидный статус. Теперь для пересечения границы достаточно только наличия визы, которая действительна в течение 30 дней.

Как сообщают российские СМИ, для российских туристов данная страна вряд ли станет популярным направлением для путешествий. Дело в том, что добраться до нее прямым рейсом невозможно.

Журналисты подчеркивают, что стоимость пакетного тура в Камбоджу из Москвы может стоить российским путешественникам минимум 375 тыс. руб. При этом данная цена указана за пятидневный тур на двоих с перелетом, включающим две пересадки.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители