Озвучена цена отдыха для россиян в Камбодже

Добраться до вновь открывшегося для туристов государства можно только с пересадками, сообщает KONKURENT.RU.

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В начале октября для путешественников открылась еще одна страна – власти Камбоджи приняли решение отменить ограничительные меры для туристов, прибывающих в страну. Об этом рассказали в АТОР.

Отмечается, что для посещения государства, расположенного в Юго-Восточной Азии, путешественникам больше не придется предоставлять документы, которые подтвердят их антиковидный статус. Теперь для пересечения границы достаточно только наличия визы, которая действительна в течение 30 дней.

Как сообщают российские СМИ, для российских туристов данная страна вряд ли станет популярным направлением для путешествий. Дело в том, что добраться до нее прямым рейсом невозможно.