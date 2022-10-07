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46 минут назад

Женщина четырежды спасла жизни людей на отдыхе

Мария Иглина

Британская туристка 53-летняя бывшая медсестра Ли-Бернадетт Уолфорд, которая отдыхала на пляже в Турции, пришла на помощь пожилой женщине и спасла ей жизнь. Об этом сообщает Mirror.

Женщина четырежды спасла жизни людей на отдыхе
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Уолфорд загорала на пляже, когда услышала крики отдыхающих, которые звали на помощь медика. Из моря вытащили пожилую туристку, которая не дышала и не приходила в себя. И тогда женщина нащупала пульс и принялась делать искусственное дыхание. После пожилую женщину оставили больницу и выписали через несколько дней.

Турист четырежды забыл о рейсе из-за похмелья и попросил помощи

Стало известно, что это уже четвертый раз, когда Уолфорд спасает жизнь на отдыхе. Ранее она остановила человека, задумавшего спрыгнуть с моста, спасла жизнь мальчику в спортивном комплексе и помогла мужчине, подавившемся выпечкой.

Ранее эндокринолог раскрыла опасность шведского стола.

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