Южная Корея сняла все ограничения на въезд для россиян

Южная Корея отменила положение об обязательной проверке ПЦР-теста у иностранных туристов после въезда в страну. На новые правила обратили внимание в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В АТОР заметили, что на сайте посольства популярной азиатской страны и на сайте IATA обновилась информация о правилах въезда. Отмечается, что теперь для иностранных туристов, в том числе россиян, сняты все ограничения: ПЦР-тесты или прививочные сертификаты больше не требуются.