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27 минут назад

Популярная азиатская страна сняла все ограничения на въезд для россиян

Lenta.ru

Южная Корея отменила положение об обязательной проверке ПЦР-теста у иностранных туристов после въезда в страну. На новые правила обратили внимание в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Южная Корея сняла все ограничения на въезд для россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В АТОР заметили, что на сайте посольства популярной азиатской страны и на сайте IATA обновилась информация о правилах въезда. Отмечается, что теперь для иностранных туристов, в том числе россиян, сняты все ограничения: ПЦР-тесты или прививочные сертификаты больше не требуются.

«Теперь туристам нужно иметь только разрешение K-ETA и никаких тестов — ни до, ни после въезда», — уточняет московское представительство НОТК (Национальной организации туризма Кореи). Тем не менее Южная Корея сохраняет в статусе рекомендации и просьбы заполнение электронной анкеты.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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