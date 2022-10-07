Какие туры сейчас готовы покупать туристы

Турагенты в закрытом телеграм-канале «Крыша ТурДома В2B» рассказали, что за последнее время Турция по числу продаж опередила Египет. Неплохо продаются Египет, ОАЭ, Таиланд и туры по России.

Фото: TourDom TourDom

Есть небольшой интерес к Кубе, куда недавно отправился первый за долгое время прямой рейс, Шри-Ланке и др. К примеру, турагент Полина Алексашина из Петербурга рассказала корреспонденту TourDom.ru, что за прошлую неделю ей удалось забронировать два тура в Турцию (отель Mirada Del Mar 5* на 10 ночей с 8 октября за 171 тыс. руб.) и Египет (Zahabia Resort 3* на 13 ночей с заездом 14 ноября за 109 тыс. руб.). В обоих случаях клиентами стали две пары до 25 лет.

«Тур на двоих в Mulia Resort 5* (Бали) с 4 января на 18 дней с питанием “все включено” обошелся двоим туристам в 480 тыс. руб., а Coral Level At Iberostar Selection Esmeralda 5* (о. Кайо-Крус, Куба) с 14 октября на 12 дней с завтраками – 181 тыс. руб.», – поделился гендиректор агентства Ruslan Club Руслан Юсупов (Москва).

По-прежнему активно продаются авиабилеты, но спрос на них, как и предполагалось, снизился. В то же время остаются путешественники, которые пока не готовы бронировать отдых ни по одному направлению или же отказываются от ранее запланированных туров.