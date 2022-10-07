Эндокринолог раскрыла опасность шведского стола

По словам специалиста, у шведского стола есть свои правила, и одно из них — размещать самые дешевые и сытные блюда на первой линии выдачи:

"Как правило, это высококалорийная пища, которой человек быстро набивает желудок и насыщается. Просто обратите внимание, оказавшись в следующий раз возле шведского стола. И не хватайте сразу то, что поближе".

Кроме этого, медик отметила, что в отелях со шведским столом постояльцы чаще всего выбирают то, что привыкли есть в обычной жизни. Если они любят много жареной пищи, то именно она и будет им попадаться на глаза в первую очередь.